Ціна на нафту наближається до $120 за барель

Ціна на нафту на Нью-йоркській товарній біржі сягнула учора нової рекордної позначки. Ф`ючерсні контракти на постачання "чорного золота" у травні укладали вже з розрахунку $119,74 барель.

Це новий абсолютний максимум вартості бареля нафти на торговельному майданчику в Нью-Йорку, де ф`ючерсні контракти на постачання цієї сировини укладають з 1983 року, передає ІТАР-ТАРС.

Як відзначають аналитики, зростання цін на нафту пояснюється, насамперед, подальшим падінням курсу американського долара щодо світових валют. У такій ситуації купівля нафтових ф`ючерсів за долари особливо вигідна для іноземних інвесторів. Високі котирування, на думку експертів, дозволяють біржовим спекулянтам, насамперед інвестиційним фондам, отримувати великі прибутки.

ICTV