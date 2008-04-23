Яценюк пропонує садити митників пачками

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що для покращення роботи митниці треба змінювати не нормативні акти, а їх виконавців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив ввечері 22 квітня у Лісабоні під час зустрічі з представниками української діаспори в Португалії.

“Треба не накази міняти, а треба міняти тих, хто виконує ці накази. Ви ж чудово знаєте, що таке переходити український кордон, що таке переходити українську митницю. Знають, що заробітчани, де тільки заробітчани – на лапу не даси – ніхто нікуди не поїде. Тому їх, якщо пачками не посадить, лад навряд чи буде”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.