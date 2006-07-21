У Києві підвищаться тарифи на холодну воду і квартплату

Київська влада планує до кінця року підвищити тарифи на холодну воду і квартплату.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Головного управління з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ під час розширеної колегії КМДА повідомив, що адміністрація вже підготувала розпорядження на підпис Київському міському голові щодо підвищення протягом півроку тарифів на холодну воду та квартирну плату.

Він зазначив, що тарифи на житлово-комунальні послуги, які діють в Києві, затверджувались або в кінці минулого тисячоліття, або на початку. У зв’язку з цим вони не відшкодовують підприємствам тих витрат, які ці підприємства вимушені нести, щоб населення отримало від них послуги.

На сьогодні найтяжчим є становище «Київенерго» і «Київводоканалу».

В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ повідомив, що, враховуючи значне зростання ціни на газ – втричі, вартість опалення, а цю послугу надає «Київенерго», має зрости в 3-4 рази, а отже це має бути враховано в новому тарифі.

Щодо «Київводоканалу», то, за його словами, діючий в Києві тариф був затверджений ще в 1999 році і на сьогодні не дозволяє компанії не те що розвиватись, а гарантовано забезпечити населення холодною водою в квартирах.

За словами В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, якщо розраховувати тариф з урахуванням нормативів, то він має становити близько трьох грн.

«Нами підготовлено пропозиції спільно з «Водоканалом», і найближчими днями ми покладемо на підпис міському голові проект розпорядження, яким передбачено значне підвищення тарифів на холодну воду», - повідомив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

За його інформацією, очікується, що нова ціна на холодну воду становитиме, згідно з розрахунками, 2 грн. 94 коп. (Зараз – 0,82 коп.).

Він ще раз підкреслив, що це вимушена міра, оскільки тарифи давно не переглядались, і тому мають бути враховані всі витрати підприємств-постачальників послуг.

Водночас, наголосив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ, тариф на теплову енергію має затверджувати Національна комісія регулювання енергоринку. За його словами, про їх плани він не знає. Але повідомив, що, з урахуванням підвищення тарифів на холодну воду, тариф на гарячу воду буде становити 5 грн. 84 коп. за 1 куб. метр, при тому що зараз він становить 3 грн. 72 коп. Але цей новий тариф не враховує тарифи на теплову енергію.

Наступний тариф, який, як зазначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ, міська влада вимушена підвищувати найближчим часом, це тариф на утримання будинків і прибудинкової території, тобто квартплату. Це, за його словами, пов’язано з тим, що собівартість утримання 1 кв. м становить на сьогоднішній день по місту 1 грн. 3 коп., а реально зараз середня квартплата враховує 53 коп. «Тобто ми або вимушені будемо зменшити обсяг послуг, які отримують кияни, або потрібно підвищувати квартплату. Коефіцієнт збільшення квартплати може становити від 2 до 3 разів», - повідомив він.

За його словами, після погодження нової квартирної плати в КМДА, а ця процедура займає близько трьох місяців, вони можуть почати діяти з 1 листопада – 1 грудня цього року.

В інтерв’ю журналістам Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, говорячи про можливе підвищення тарифів в Києві, вчергове підкреслив, що всі питання будуть вирішуватись самими киянами перед тим, як він щось буде підписувати. Але при цьому він зауважив, що «нічого не залишається незмінним». Головне, на його переконання, щоб після реалізації ідеї з підвищенням тарифів головні затрати покласти на тих, хто має гроші, а не на тих, хто живе від зарплати до зарплати.