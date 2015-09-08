Сьогодні в Києві очікуються дощі та осіння прохолода в +18
07:53, 08 вересня 2015Суспільство
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У вівторок, 8 вересня, на території України, крім сходу, пройдуть дощі, температура вдень від +14 до +25.
Температура буде триматися біля позначок +16 до +18 / flickr.com/photos/desomnis
Про це повідомляє Гідрометцентр при ДСНС.
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На сході країни синоптики пообіцяли від +21 до +25, у центрі - +17 до +21, на півдні - від +22 до +25. У західних областях очікується від +14 до +19, у північних - від +15 до +18.
У Києві пройде дощ, температура буде триматися біля позначок +16 до +18.
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