Вибух у київському парку Шевченка був терактом?

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що вибух у київському парку Шевченка 21 квітня був терактом.

«Основна версія - це хуліганство або терористичний акт з боку екстремістських угруповань, які, можливо, таким чином, святкували день народження Гітлера», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

Міністр зазначив, що активізація такого роду угруповань в Україні стає «все більш відчутною». «Це велика проблема, і в даному разі, звичайно, МВС робитиме все від нас залежне, щоб зловити і покарати зловмисників», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він додав, що для такої роботи необхідна активізація діяльності прокуратури, яка займається проблемою расової і національної ворожості.

«Зараз ця стаття практично не працює, і це є створенням певного клімату, який дає можливість активізуватися екстремістським і профашистським організаціям», - зазначив глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня о 19.30 в парку Шевченка в Києві спрацював невідомий вибуховий пристрій. Потужність вибуху становила до 100 г в тротиловому еквіваленті.

В результаті вибуху були поранені дві студентки Університету ім. Тараса Шевченка, які в той момент йшли неподалік.

За фактом вибуху столична міліція порушила кримінальну справу.