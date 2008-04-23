Дніпропетровець пограбував банк на 200 тисяч

В Жовтневому районі Дніпропетровська невідомий у масці пограбував філію одного з комерційний банків.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області, уточнивши, що пограбування сталося 17 квітня близько 9-ї год. ранку .

До банку зайшов невідомий у масці та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволодів грошима в сумі 30 тис. доларів США та 35 тис. грн. Грабіжник з місця злочину втік.

Як було встановлено, відділення банку охоронною сигналізацією не обладнано, фізичної охорони не має.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 187 ч. 1 Кримінального кодексу України (розбій). Наразі ведеться слідство та розшук зловмисника.