МОЗ просить українців не їсти контрабандних помідорів

Міністерство охорони здоров`я України звертає увагу українців на небезпеку придбання овочів, ввезених на територію України контрабандою.

Зокрема, у коментарі УНІАН перший заступник міністра охорони здоров`я, головний санітарний лікар України Микола ПРОДАНЧУК зазначив, що сільськогосподарська продукція, ввезена в Україну контрабандою, потенційно небезпечна для здоров`я.

«Цю продукцію і ввозять нелегально, тому що є побоювання, що вона не пройде суворий санітарно-гігієнічний контроль», - сказав він.

М.ПРОДАНЧУК зазначає небезпеку придбання помідорів, інших овочів на стихійних ринках або в інших місцях, якщо в продавців немає відповідних сертифікатів якості.

«МОЗ, зі свого боку, стежить за тим, щоб неякісну продукцію не продавали на ринках і в магазинах, здійснюючи необхідний контроль. Всі продукти харчування повинні пройти санітарно-епідеміологічну експертизу й одержати висновки про їхню якість за підписом головного державного санітарного лікаря або його заступника. Водночас адміністрація ринків повинна стежити за тим, щоб без таких документів торгівлю не здійснювали", - наголосив головний санітарний лікар України.

За різними даними, обіг тільки контрабандного ввезення помідорів оцінюється приблизно в 70 тис. тонн на рік.