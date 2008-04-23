Черновецький дозволив усім вільно користуватися туалетами у ресторанах

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про запровадження у столиці безкоштовного та вільного користування жителями і гостями міста туалетами у закладах громадського харчування.

Розпорядження вступило в дію 20 квітня, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Згідно з документом, Головне управління з питань торгівлі та побуту КМДА спільно з міською Санітарно-епідеміологічною станцією та районними адміністраціями здійснюватиме постійний контроль за виконанням розпорядження та, у разі його порушення, відкликатиме видані дозволи на функціонування об’єктів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів тощо).

Інформаційно-довідкова служба «Call-центр», у свою чергу, оперативно реагуватиме на усі звернення громадян у зв’язку з невиконанням розпорядження про вільний доступ громадян до туалетів закладів громадського харчування.