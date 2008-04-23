СБУ на «Петрівці» вилучила нелегальну базу даних

Співробітники Служби безпеки України учора на книжковому ринку «Петрівка» вилучили нелегальну базу даних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в. о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив журналістам під час перерви у міжнародній конференції «Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб».

Відповідаючи на питання журналістів, В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що подібні диски з різними базами даних співробітники СБУ затримують і вилучають майже щодня. Зокрема, він підтвердив, що черговий випадок стався і вчора.

При цьому керівник СБУ зазначив, що основну роботу із запобігання розповсюдження подібних нелегальних баз даних мають вести не тільки СБУ, а й інші відомства, зокрема, Державна митна служба. За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, йому відомо, що нове керівництво Держмитслужби на сьогодні серйозно посилило заходи із захисту інформації.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також повідомив, що вилучену вчора на ринку базу даних було викрадено ще наприкінці минулого року.

Він зазначив, що затримано трьох осіб, які реалізовували ці диски. Також, за його словами, вже відомо, хто саме з колишнього керівництва Держмитслужби передав цю базу даних назовні.

За його словами, тепер за цим фактом буде порушено кримінальну справу, і винні будуть покарані.