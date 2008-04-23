Тимошенко розповіла про розмову з прем`єр-міністром Росії
16:53, 23 квітня 2008Суспільство
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Час визначитися з пріоритетами
Візит прем`єр-міністра Росії Віктора ЗУБКОВА в Україну з 25-26 квітня перенесено на 28 квітня за домовленістю з українською стороною.
|Юлія Тимошенко
«За домовленістю між мною і прем`єр-міністром Росії візит урядової делегації РФ призначено на 28 квітня. Ми окреслили перелік питань у недавній телефонній розмові, які ми розглянемо під час візиту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр-міністр України уточнила, що в розмові з В.ЗУБКОВИМ йшлося про необхідність визначення пріоритетних напрямів українсько-російської співпраці.
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