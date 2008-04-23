Тимошенко розповіла про розмову з прем`єр-міністром Росії

Візит прем`єр-міністра Росії Віктора ЗУБКОВА в Україну з 25-26 квітня перенесено на 28 квітня за домовленістю з українською стороною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«За домовленістю між мною і прем`єр-міністром Росії візит урядової делегації РФ призначено на 28 квітня. Ми окреслили перелік питань у недавній телефонній розмові, які ми розглянемо під час візиту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр України уточнила, що в розмові з В.ЗУБКОВИМ йшлося про необхідність визначення пріоритетних напрямів українсько-російської співпраці.