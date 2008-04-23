Тимошенко: Україна не має запитань щодо розрахунків за природний газ

Україна почне розраховуватися за природний газ після підписання актів про передачу газу українській стороні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Розрахунки за природний газ почнуться тієї хвилини, коли Російська Федерація та Україна підпишуть усі необхідні акти про передачу природного газу», - сказала вона.

Прем`єр-міністр наголосила, що уряд України зарезервував необхідний обсяг коштів для погашення заборгованості за спожитий наприкінці 2007 року природний газ.

«В України немає питань щодо розрахунків за природний газ. Ми готові це зробити одразу після оформлення документів», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що на сьогодні Україна заборгувала Росії 2 млрд. доларів за спожитий з початку року газ.

Своєю чергою Ю.ТИМОШЕНКО заперечує наявність боргу перед російським ВАТ «Газпром» у сумі 2 млрд. доларів.

«Такого боргу немає і не може бути, тому що між нами та Росією постійно здійснюються розрахунки – вони нам заборговують за транзит, ми розраховуємося за газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО 27 березня.

За її словами, існує заборгованість «у розмірі близько 900 млн.». Прем`єр повідомила, що причиною формування такої заборгованості є відсутність підписаних актів про постачання природного газу. «Тому уряд накопичив гроші й чекає, коли буде підписано документи. Це не борг – це очікування на підписання документів і перерахування грошей за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.