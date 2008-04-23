Тимошенко наїхала на власників ЗМІ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що власники засобів масової інформації активно втручаються у формування інформаційної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Свобода слова, за яку ми так всі боролися в 2004-му і в 2005 році, атакується ззовні. Я хочу сказати, що це не є претензією до журналістів. Це претензія до певних власників, які сьогодні починають здійснювати вплив на формування інформаційних сюжетів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр додала, що спостерігає за цією ситуацією.

«Я можу констатувати, що ситуація не поліпшується. Я думаю, що ми звертатимемося і до вас зокрема, щоб проаналізувати певні факти», - звернулася вона до журналістів.

Прем`єр-міністр заявила про це, відповідаючи на прохання журналіста уточнити, що вона мала на увазі, коли сказала на брифінгу: «Зараз журналісти дають своїм операторам команду зупинити зйомку, вважаючи, що Україні не потрібно знати, що за останні чотири роки 5 тис. га лісу в Україні практично ліквідовано. Я розумію, що це неактуальне питання, коли йдуть програми на замовлення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.