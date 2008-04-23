Газпром схвалив підвищення цін для СНД до загальноєвропейського рівня

Рада директорів "Газпрому" схвалила роботу з підвищення цін на газ для країн СНД і Балтії, яку проводить російська газова монополія. Ціни на паливо для цих держав будуть підвищені до європейського рівня, повідомляється в прес-релізі компанії.

"Правлінню компанії доручено продовжити роботу із вдосконалення ціноутворення на газ для цих держав, зокрема щодо застосування ринкових підходів", - наголошується в повідомленні "Газпрому".

Очікується, що 2009 року середньоєвропейська ціна на газ може скласти 300 доларів за тисячу кубометрів. Раніше голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що ціна може піднятися до 400 доларів за тисячу кубометрів. За його словами, це пов`язано з подорожчанням вуглеводнів і падінням курсу долара.

Лента.ру