Україна посіла 73-ю позицію в рейтингу якості життя пенсіонерів

Згідно з дослідженням, за рівнем життя Україна позаду більшості країн колишнього СРСР, окрім Молдови (77 місце). Найбільш привабливими серед пострадянських країн у цьому плані, згідно з рейтингом, є Естонія (23 місце) та Грузія (29 місце). Росія посідає 65-й рядок у переліку,повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Загалом до рейтингу ввійшли 96 країн світу. Найвищий рівень життя літніх людей у Швейцарії, другу сходинку посіла Норвегія, третю - Швеція. Німеччина опинилася четвертою в рейтингу.

Результати дослідження виявилися неповними, адже дослідникам не вдалося отримати дані щодо низки країн. Зокрема з-поміж 54 африканських держав автори рейтингу змогли зібрати інформації лише щодо 11. До переліку не потрапили в тому числі й найбідніші країни континенту - Ліберія та Бурунді.

HelpAge International проаналізувала соціальний та економічних добробут 901 млн літніх людей, тобто 91% населення планети віком старше 60 років. Рейтинг складено на основі таких критеріїв, як рівень пенсійного забезпечення, доступність медицини, рівень зайнятості та освіти. Дані для дослідження надані Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Всесвітнім банком та Міжнародною організацією праці.