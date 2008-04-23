Мера Тамбова звинувачено у викраденні громадянина України

Голові адміністрації Тамбова (Російська Федерація) Максиму Косенкову висунуте офіційне звинувачення у справі про викрадання громадянина України. Він перебуває під вартою.

Оскільки у справі також проходить водій мера, вони звинувачуються за більш тяжкою статтею, а саме в злочині, здійсненому групою осіб за попередньою змовою. Санкція - від 6 до 15 років.

Слідчий комітет при прокуратурі Росії ще 17 квітня повідомив про затримання в Москві Косенкова за підозрою в причетності до викрадання. Ще раніше - 1 квітня – один з районних слідчих відділів у Москві порушив кримінальну справу за заявою громадянина України.

Слідство встановило, що "ввечері 25 березня 2008 року невідомі під`їхали до будинку на вулиці Борисові ставки, де напали на потерпілого (громадянина України), силоміць посадили в свій автомобіль і відвезли", сказав представник слідчого комітету.

18 квітня Симоновський суд Москви видав санкцію на арешт Косенкова після того, як розглянув матеріали, і задовольнив клопотання слідства, вибравши до нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.