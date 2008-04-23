БЮТ не хоче займатися абсурдом, але буде

Представники БЮТ офіційно не виходитимуть зі складу Національної конституційної ради, але вважають “абсурдом подальшу її роботу”.

Про це сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН заявив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

“БЮТ не відмовляється брати участь у роботі конституційної ради, БЮТ не буде з неї виходити, але вважає абсурдом її діяльність”, - сказав народний депутат.

За його словами, перенесення сьогоднішнього засідання “фактично стало подією за упокій конституційної ради”. В.ПИСАРЕНКО наголосив, що перенесення засідання через неявку на нього голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА “є неповагою до всіх інших членів ради”. Він також назвав неповагою той факт, що, незважаючи на перенесення засідання, членам Ради “була роздана концепція змін до Конституції, писана у підвалах”.

Народний депутат вважає, що сьогодні Президенту варто замислитися про переформатування складу Ради, оскільки ні Віктор БАЛОГА, ні Марина СТАВНІЙЧУК не впоралися зі своїм завданням. “Якщо Президент по-іншому поставиться до організації її роботи, то, можливо, вона і матиме сенс свого існування, але виключно як консультативно-дорадчий орган”, - сказав В.ПИСАРЕНКО. При цьому народний депутат висловив сумнів, що Національна конституційна рада взагалі буде здатна продовжити свою роботу. “Я не виключаю, що це було останнє засідання ради”, - сказав В.ПИСАРЕНКО.

Він також заперечив інформацію, що фракція БЮТ може ініціювати проведення позачергового засідання ВР для того, аби якомога швидше створити в парламенті тимчасову спеціальну комісію з розробки змін до Конституції. “Ми не будемо цього вимагати. Ми будемо три тижні працювати над своїм проектом закону по внесенню змін до Конституції”, - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання НКР, на якому планувалося представлення Концепції нової Конституції України, було перенесено на прохання голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.