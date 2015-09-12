Порошенко обговорив з Елтоном Джоном діяльність його СНІД-фонду в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, Порошенко відзначив послідовну роботу СНІД-фонду Джона як неурядової організації, яка підтримує інноваційні навчальні програми з профілактики ВІЛ/СНІДу та підтримки ВІЛ-позитивних людей, сприяє подоланню суспільних пересудів і дискримінації щодо таких осіб.

Глава держави також привітав зусилля відомого музиканта, спрямовані на стримування поширення вірусу СНІДу, зокрема в Україні. У цьому контексті Порошенко підкреслив важливість особистої участі Джона в продовженні реалізації відповідних проектів, зокрема, на території окремих районів Донецької та Луганської областей, які внаслідок російської агресії поки не контролюються урядом України. Адже на цій території знаходиться понад 14 тисяч ВІЛ-позитивних осіб, майже половині з яких загрожує призупинення процесу безперервного лікування.

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Порошенко зазначив, що візит Джона має символічне значення, оскільки сприятиме об'єднанню зусиль міжнародного співтовариства, у тому числі творчої інтелігенції, музичного співтовариства світу, у протидії агресивної кремлівської пропаганди проти України і Заходу. Зокрема, глава держави підкреслив вагому роль мобілізації масштабної міжнародної кампанії з метою звільнення українського режисера Олега Сенцова, активіста Олександра Кольченка, народного депутата України Надії Савченко, які незаконно утримуються на території Росії.

Зі свого боку, Джон запевнив президента України у своїй щирій любові до України й підтримці українського народу в його боротьбі проти російської агресії.

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«Я хочу, щоб Україна стала сучасною європейською країною, і я зроблю все можливе для цього», - зазначив Джон.

За його словами, «те, що відбувається на Донбасі, не вписується ні в які цивілізовані рамки, але Україна повинна бути сильної, єдиної, толерантної, що є запорукою подолання зовнішньої агресії і реалізації європейських прагнень українського народу».