Стельмах: гнучкий курс гривні - це розумно, але що скаже Пинзеник

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ вважає розумним збільшення гнучкості курсу гривні для подолання інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні під час церемонії святкування десятиріччя Монетного двору НБУ, коментуючи вчорашню заяву керуючого директора Світового банку Нгозі ОКОНДЖО-ІВЕЛА (УНІАН: Н.ОКОНДЖО-ІВЕЛА, яка перебувала з візитом у Києві 22 квітня, сказала, що гнучкіший курс гривні може стати одним з інструментів боротьби з інфляцією в Україні).

«Це розумна думка, але треба, щоб держбюджет до цього був готовий», - наголосив В.СТЕЛЬМАХ, відзначивши, що про те, чи готовий до цього держбюджет, потрібно запитати міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА.

«Це та пропозиція, яка завжди лежить під ногами», - наголосив В.СТЕЛЬМАХ.