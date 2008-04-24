Стельмах: нинішні принципи грошово-кредитної політики не відповідають реаліям

Основні принципи грошово-кредитної політики на 2008 рік не відповідають реаліям, оскільки розроблялися на основі тенденцій минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора журналістам заявив голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ під час святкуванні 10-річчя Монетного двору.

«Завтра буде рада НБУ, вона, напевно, щось там змінюватиме (у принципах), може бути і у валютному коридорі… загалом, у принципах», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Слід зазначити, що Основні принципи грошово-кредитної політики на 2008 рік схвалені Радою Нацбанку 28 листопада 2007 року. У них, зокрема, вказується, що в 2008 році індекс споживчих цін становитиме 109,6%, темпи зростання грошової маси – 130-135%, обмінний курс грн./дол. США – у рамках 4,95-5,25 грн. за дол. США.

11 квітня, виступаючи у Верховній Раді, В.СТЕЛЬМАХ заявив, що в економіці України спостерігаються ознаки стагфляції (одночасний спад виробництва і високий рівень інфляції).

«При інтенсивному зростанні інфляції у нас падають темпи зростання промислового виробництва. Якщо така тенденція закріпиться, то переплетення цих двох негативних чинників може призвести до надзвичайно негативних наслідків у цілому для економічного зростання», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

При цьому він зазначив, що Нацбанк робитиме все для того, щоб не допустити посилення стагфляційних процесів в економіці. Зокрема, монетарна політика буде спрямована на те, щоб гроші, що випускаються в економіку, не спровокували істотного зростання інфляції, а з іншого боку, щоб заходи стерилізацій НБУ не гальмували економічного зростання.

Постановою НБУ від 21 квітня, з 30 квітня облікова ставка підвищується з 10% до 12% річних.