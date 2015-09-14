18 вересня Шокін, Грицак та Аваков відзвітують про результати розслідування зіткнень під ВР

У п'ятницю, 18 вересня, у парламенті генпрокурор Віктор Шокін, голова СБУ Василь Грицак та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час Години запитань до уряду нададуть депутатам інформацію про результати розслідування подій біля Верховної Ради 31 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денного розкладу засідань парламенту на поточний тиждень передбачається також у п'ятницю заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області, а також звіт робочої групи з розгляду питання обгрунтованості підвищення цін та тарифів на енергоносії й комунальні послуги.

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17 вересня ВР розглядатиме низку законопроектів щодо забезпечення фінансової стабільності в рамках виконання програми МВФ, а також щодо реструктуризації державного та гарантованого державою боргу та його часткового списання.

Також парламент розгляне проект закону стосовно підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Крім того, 17 вересня розглядатиметься питання про призначення представників Верховної Ради до комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Також народні депутати розглянуть постанову про визначення кандидатури до складу конкурсної комісії з відбору на зайняття посад членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

16 вересня, зокрема, ВР розгляне законопроект щодо припинення угоди між Кабміном України та урядом Росії про співробітництво у питанні будівництва енергоблоків №3 та 4 Хмельницької АЕС.

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15 вересня, серед іншого, парламент в першому читанні розгляне законопроект щодо визначення дати початку тимчасової окупації.

Також цього дня депутати визначаться з порядком денним третьої сесії Верховної Ради.