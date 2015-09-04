Ляшко не виключає, що до подій 31 серпня біля Верховної Ради причетні російські спецслужби

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі політичного ток-шоу "Шустер LIVE" на каналі "1+1".

Він зазначив, що це була "організована спецслужбами провокація". "Я не виключаю, що це моглби бути російські спецслужби. Для того, щоб дискредитувати противників... внесення путінських, написаних у Кремлі, змін до Конституції", - сказав депутат.

За його словами, сьогодні у ВР було зареєстровано проект постанови про створення парламентської Тимчасової слідчої комісії з розслідування відповідних подій.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією ”Свобода”, Радикальною партією, іншими організаціями.

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Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під ВР викликало на допит голову ВО ”Свобода” Олега Тягнибока, а також членів ”Свободи” Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.