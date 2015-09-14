Відведення озброєнь на Донбасі можуть узгодити у вівторок - ЗМІ

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на джерело, близьке до переговорів.

У вівторок у Мінську на свої чергові засідання зберуться підгрупи з безпеки і з політичних питань. Як повідомляє МЗС Білорусії, заходи пройдуть у закритому режимі.

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"Підгрупа з безпеки розраховує у вівторок остаточно узгодити текст угоди про відвід з тим, щоб 22 вересня у Мінську контактна група могла парафувати документ", - сказав співрозмовник агентства.

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Він додав, що, як тільки документ узгодять, його текст буде надіслано всім зацікавленим сторонам.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що угода про відвід озброєнь калібром менше 100 мм "готова на 90 відсотків".