Завтра в Києві будуть заморозки

25 квітня за прогнозами синоптиків на території України очікується невелика хмарність, без опадів, вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°, на поверхні грунту заморозки 0-5°, в західних, північних, центральних областях місцями і у повітрі 0-2°; температура вдень 13-18° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 26-27 квітня буде мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 27 квітня у південній частині часом дощі, грози, місцями сильні дощі. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, 26 квітня у східних областях місцями і в повітрі 0-3°; вдень в Україні 13-18° тепла.

28-29 квітня очікуються невеликі та помірні дощі, лише 28 квітня у західних, а вночі і у північних областях, 29 квітня вдень у більшості північних, центральних та південних областей без істотних опадів. Температура вночі 2-8° тепла (28 квітня у західних областях на поверхні грунту місцями утримаються заморозки 0-3°), у південній частині та східних областях 5-11° тепла; вдень 10-16°, 28 квітня на крайньому заході до 20°.

У Києві та області 25 квітня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°, температура вдень 14-16° тепла. По області температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, місцями і в повітрі 0-2°, температура вдень 13-18° тепла. .

26-27 квітня буде мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (27 квітня місцями); вдень 13-18° тепла.

Вдень 28 квітня помірний, вночі 29 квітня невеликий дощ, в решту часу без істотних опадів. Температура вночі 2-8° тепла, вдень 10-16°.