В Одеській області затримано групу диверсантів, яка за вказівкою РФ готувала серію терактів

Як повідомили у спецслужбі, куратори з ГРУ Генштабу Росії дали членам групи завдання здійснити вибухи в місцях дислокації правоохоронців, на військових об'єктах, у волонтерських та проукраїнських громадських організаціях, пише Новое время.

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"Групу сформував колишній працівник російської спецслужби, який знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим. Першим її завданням була фізична ліквідація лідера одеського Евромайдану", - сказано в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували факти розробки членами групи та узгодження з представником російської спецслужби детального плану вбивства активіста на маршруті його пересування до місця проживання в передмісті Одеси. Замовне вбивство планувалося здійснити у вересні 2015 року. Безпосередніми виконавцями злочину повинні були виступити члени одного з районних центрів Одеської обласної організації Комуністичної партії України.

Напередодні скоєння злочину правоохоронці затримали всіх шістьох виконавців. У зловмисників співробітники СБУ вилучили документальні матеріали, які підтверджують факт планування ними акції з фізичного усунення активіста під безпосереднім керівництвом іноземця. Затримані дають свідчення щодо особистої участі та розподілу ролей в реалізації злочинного задуму.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) і ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.