Президент України Віктор ЮЩЕНКО не бачить підстав для дострокових виборів мера Києва і критикує ідею проведення виборів міського голови столиці у два тури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на щоквартальній прес-конференції у Києві.

За словами Президента, мер, по суті, є незалежною гілкою влади, і його можна зняти з посади лише за трьома підставами: його заявою про відставку, у разі його смерті або у разі набрання чинності обвинувального вироку суду. «Ні першого, ні другого, ні третього немає, а ми робимо вибори», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Коментуючи ідею обрання мера у два тури, Президент зазначив, що не розуміє, для чого Києву потрібна така специфічна модель. «Чи не проглядаються за цим чиїсь рожки», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, слід зважати на те, що йдеться про довибори, і нового мера кияни обиратимуть лише на 18 місяців.