У Севастополі замало безробітних, щоб комплектувати ВМС контрактниками

На сьогодні Військово-морські Сили України укомплектовані військовослужбовцями за контрактом на 52%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні колегії Севастопольської міської державної адміністрації за участю представників міської ради і Збройних Сил України повідомив начальник управління особового складу штабу ВМС України контр-адмірал Ігор ТИМЧУК.

Він також зазначив, що до кінця 2008 року ВМС України, які дислокуються в Севастополі, повинні перейти на 100-процентне комплектування військовослужбовцями контрактної служби. За словами І.ТИМЧУКА, до кінця року потрібно набрати на контрактну службу 1 тис. 703 особи, які повинні заповнити 311 корабельних посад. Окрім того, в берегових частинах необхідно закрити контрактниками 1 тис. 392 вакансії.

Заступник голови СМДА Дмитро БАЗІВ, виступаючи на засіданні колегії зазначив, що план першого кварталу з набору контрактників виконаний лише на 30%.

За його словами, є дві основні очевидні проблеми такої низької комплектації. Перша - «нижчий рівень оплати праці, ніж у цивільному секторі» і найнижчий відсоток безробітних у Севастополі серед 27 регіонів України. На думку представника керівництва виконавчої влади міста, рішення цього питання можливе за рахунок залучення потенційних контрактників з інших регіонів України.

Друга проблема, за словами Д.БАЗІВА, це забезпечення контрактників житлом.

«З державного бюджету передбачено на забезпечення військовослужбовців-контрактників житлом 33 млн. 726 тис. грн., проте на сьогодні реально виділено тільки 1 млн. 140 тис. грн., що становить 4%необхідного», – сказав Д.БАЗІВ.

Військовий комісар АРК, генерал-майор Володимир ДАНЧУК на колегії повідомив, що за перший квартал поточного року військові комісаріати АРК вже відібрали і направили для проходження служби за контрактом 126 чоловік.