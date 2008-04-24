Вилучення документів з виконкому Ужгорода відбувається без сутичок

Закарпатські правоохоронці запевняють, що жодних фізичних сутичок та інших інцидентів під час виїмки прокуратурою документів з Ужгородського міськвиконкому ні біля стін мерії, ні в приміщенні не було.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Закарпатській області.

В УМВС нагадали, що 23-24 квітня прокуратурою міста Ужгорода проводилися слідчі дії в Ужгородському міськвиконкомі, а саме - у Фонді комунального майна міста, у рамках порушених раніше кримінальних справ щодо виділення земельних ділянок в обласному центрі та подій довкола продажу Центральної міської аптеки №1.

Наразі прокуратурою здійснюється виїмка майже 60 папок документів із мерії. Оскільки у міліцію з прокуратури надійшов офіційний лист щодо залучення працівників ОВС для охорони громадського порядку під час проведення слідчих дій у мерії, туди було направлено кілька нарядів патрульної служби.

Жодних фізичних сутичок та інших інцидентів біля стін мерії та в самому приміщенні ні 23, ні 24 квітня не було, запевнили в УМВС в Закарпатській області.