Нацбанк стурбований високим рівнем перерозподілу ВВП через бюджет
Аргументи заступника голови правління
Національний банк України висловлює стурбованість високим рівнем перерозподілу ВВП через бюджет при прогнозі спаду темпів економічного зростання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови правління НБУ Олександр САВЧЕНКО в ході XVI Ялтинської міжбанківської конференції СНД і Балтії.
Так, за його словами, в 2005 році при зниженні економічного зростання на 2,7% бюджет збільшився на 62%. Подібна ситуація прогнозується й за підсумками 2008 року.
“Ми стурбовані таким рівнем перерозподілу ВВП через бюджет. Якщо порівняти з Росією, Прибалтикою та Румунією, то рівень перерозподілу в Україні в 2 рази вищий”, - сказав О.САВЧЕНКО.
Також він відзначив необхідність обмежувати “бюджетні апетити”, інакше гальмування економіки буде дуже стрімким. Така ситуація з бюджетною політикою, що проводиться, за словами заступника голови правління НБУ, викликає дефіцит грошових коштів у економіці й інфляцію.