Призначено нового гендиректора пивоварної компанії «Сармат»

На загальних зборах акціонерів ЗАТ «Сармат», що відбулися 22 квітня, власники компанії ухвалили рішення про призначення генеральним директором ЗАТ «Сармат» Вадима ВІРЧЕНКА, який на даний момент є заступником генерального директора компанії. Про це УНІАН повідомила менеджер по корпоративних комунікаціях групи «Сармат» Натела КАЦАДЗЕ.

За її словами, Йорн ПЕДЕРСЕН, що раніше займав пост генерального директора ЗАТ «Сармат», залишає компанію у зв`язку з припиненням дії свого контракту за згодою сторін. «Й.ПЕДЕРСЕН виконав поставлене перед ним завдання з розробки стратегії розвитку пивоварного бізнесу групи СКМ. Реалізацією кроків з подальшого його розвитку займатиметься В.ВІРЧЕНКО, який має великий досвід роботи в пивоварній галузі, а також є висококваліфікованим фахівцем в області управління компаніями в період реструктуризації. Акціонери компанії подякували Й.ПЕДЕРСЕНУ за виконану роботу і високо оцінили його результати на посаді генерального директора ЗАТ «Сармат», повідомили в компанії.

Крім того, в рамках зборів акціонери ЗАТ «Сармат» затвердили звіт генерального директора і звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності компанії за 2007 рік.

Як повідомила Н.КАЦАДЗЕ, новий гендиректор В.ВІРЧЕНКО приступить до виконання своїх обов`язків з 17 травня 2008 року.

Довідка УНІАН. Група «Сармат» є одним з чотирьох найбільших виробників пива в Україні. У неї входить п`ять пивоварних заводів: ВАТ «Луганський пивоварний завод», ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Крим», ЗАТ «Дніпропетровський пивоварний завод «Дніпро», ЗАТ «Фірма «Полтавпиво», а також пивоварний завод – ЗАТ «Сармат» - в Донецьку.

Частка групи на українському пивному ринку в 2006 році склала 10%.

Власником 99% акцій ЗАТ «Сармат» є керуюча компанія “Систем Кепітал Менеджмент”.

90% акцій ЗАО «СКМ» належить бізнесменові Рінату АХМЕТОВУ.