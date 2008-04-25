Для українців небезпечно тримати заощадження в доларах - експерт

Зупинити інфляцію в Україні можна лише відмовившись від прив’язки гривні до долара. Так вважає старший науковий співробітник міжнародного інституту імені Петерсена Андерс Аслунд. На його думку, українській владі слід більш рішуче вести фінансову політику.

У боротьбі з інфляцією Україна «рухається у правильному руслі», каже Аслунд. Український платіжний баланс достатньо хороший, міжнародні валютні резерви складають 33 мільярди доларів, а бюджет не має дефіциту. «Соціальні видатки надто високі. Це так. Але вони балансуються з доходами. Це не причина інфляції», - констатує експерт. На його думку, основними чинниками інфляції в Україні є прив’язка гривні до американської національної валюти та експансивна грошова політика. Андерс Аслунд вважає, що через прив’язку до долара Україна імпортує 12% інфляції з інших країн. Після відмови від цього курс гривні підвищиться і інфляція призупиниться. «Для українців сьогодні небезпечно тримати заощадження в доларах. Набагато вигідніше в гривні. Можна отримати більший відсоток, при цьому мати найменший валютний ризик», - підсумував експерт міжнародного інституту імені Петерсена Андерс Аслунд.

Німецька хвиля