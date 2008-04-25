У Кременчуцькому водосховищі затонула баржа, жертв і постраждалих немає.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, увечері 23 квітня біля с. Червона Слобода Черкаського району у Кременчуцькому водосховищі став на якір буксир "Інгулець" з двома несамохідними баржами, що перевозили залізобетонні конструкції вагою 1 тис. 442 т з Кіровоградської до Київської області.

Вночі через погіршення погодних умов та посилення хвилі зчіпним пристроєм було пошкоджено кормову частину першої баржі, яка внаслідок потрапляння води в корпус затонула.

Жертв, постраждалих та перешкоджання судовому ходу немає.