В Україні стали менше розлучатися

З початку року в Україні розірвало шлюб 41,5 тис. подружніх пар, що майже на 6% розлучень менше, ніж за аналогічний період 2007 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції.

За словами міністра Миколи ОНІЩУКА з посиланням на статистику органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції, показники першого кварталу поточного року підтверджують багаторічну тенденцію щодо поступового зменшення кількості українців, які виявляють бажання розірвати шлюб. При цьому кількість зареєстрованих шлюбів традиційно перевищує кількість розлучень на 15-20%, ця тенденція також є сталою і фіксується з року в рік.

Так, з початку 2008 року в Україні було укладено 50,2 тис. шлюбів, що на 18% перевищує кількість розлучень.

При цьому, як свідчить статистика органів реєстрації актів цивільного стану громадян, найміцніші сім‘ї в Україні проживають на Закарпатті, де кількість шлюбів більш як удвічі перевищує кількість розлучень. У першому кварталі поточного року тут взяло шлюб 1980 пар, тоді як розлучилося лише 868 пар.

Найбільше ж весіль з початку року було справлено у Донецькій (4649 шлюбів), Дніпропетровській (3526 шлюбів), Харківській (2948 шлюбів), Одеській (2828 шлюбів) областях, у Києві (2820 шлюбів), у Луганській (2384 шлюби) та Київській (2064 шлюби) областях.

Найбільша кількість розлучень була зареєстрована практично в тих же регіонах - у Донецькій (4328), Дніпропетровській (3236), Харківській (2581), Луганській (2320) областях, у Києві (2433) та в Одеській області (2186).

Здебільшого такі показники, за словами міністра юстиції, пов‘язані із кількістю населення, що проживає у даних регіонах.

А найкраще співвідношення кількості взятих шлюбів до кількості розлучень традиційно фіксується у Західній Україні. Так, з початку року у Тернопільській і Волинській областях таке співвідношення становило 1,5 до 1, у Львівській та Рівненській областях – 1,7 до 1, у Закарпатській області на кожні 2,2 шлюби прийшлося 1 розлучення.