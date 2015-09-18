Опитування: найкраще відношення у поляків до чехів та словаків, українців вони вважають заздрісними і сильними

Про це йдеться у свіжому дослідженні центру громадської думки CBOS, повідомляє Польське радіо. Ця амбівалентність у відношенні до українців проявляється також у відповіді на запитання про риси характеру типового представника України.

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З одного боку, поляки вважають українців працьовитими, добрими, приязними, чуйними, симпатичними, доброзичливим, милими, хоробрими, відчайдушними, сильними і рішучими. З іншого – частина анкетованих вважає українців заздрісними, злими, мстивими, жорстокими, безжальними, нечесними, брехливими і недружніми людьми.

Між тим, найбільшу симпатію поляки відчувають до чехів та словаків – це декларує майже половина опитаних. Як йдеться у дослідженні, полякам значно легше визначити градус почуттів щодо інших народів, ніж виокремити якісь типові для них риси.

Найбільш складним для анкетованих є визначення прикмет, притаманних литовцям, білорусам та словакам.

Найпростіше полякам охарактеризувати німців. Образ східних сусідів для поляків є більш складним і характеризується вищим рівнем амбівалентності та невизначеності.

По відношенню до росіян помітна велика різниця в оцінці, яка у найбільш простому розумінні виражається формулою: "добрі люди – погана влада". Кожен третій анкетований (35%) не зміг назвати жодну рису типового росіянина. Решта характеризувала типового представника цієї нації, говорячи про любов до міцних напоїв та відсутність міри у їх споживанні. Серед негативних прикмет росіян поляки зазначали: злий, жорстокий, мстивий, ревнивий, владний, підлий. Серед позитивних рис: добрий, дружелюбний, чуйний, теплий, послужливий. Між тим зазначається, що лише кожен 5-й поляк має позитивне ставлення до росіян.