Завтра в західних областях України очікуються грози та шквали

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

«Вдень 19 вересня у Львівській, Волинській, Рівненській областях очікуються місцями грози, шквали 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що заморозки в Україні очікуються з другої половини жовтня, але в цілому жовтень буде теплим, і переважно температура буде близько 10 градусів.

Природне зниження температури зміниться потеплінням наприкінці листопада – на початку грудня, коли температура сягатиме 5-7 градусів тепла.

Метеорологи обіцяють сніжний і морозний Новий рік. Температура повітря у третій декаді грудня знизиться до 10-15 градусів морозу, а в січні значно підвищиться.