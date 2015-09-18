До початку жовтня в Україні буде по-літньому спекотно

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз на брифінгу в п'ятницю озвучив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

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«Упродовж найближчих днів буде найвищий температурний режим, який становитиме в нічні години переважно 16-21 градус, вдень 25-30 градусів... Після цього температура знизиться на 4-6 градуси і перебуватиме в межах 23-28 градусів», - сказав Кульбіда.

За його словами, відчутне зниження температури прогнозується, починаючи з останніх днів вересня та в перші дні жовтня, коли максимальна денна температура знизиться до 15-20 градусів.

Водночас, за словами Кульбіди, синоптики очікують, що зміна атмосферних процесів на території України може призвести до помірних опадів у більшості регіонів країни наприкінці вересня.