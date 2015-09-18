Радикальна партія зареєструвала позов про скасування рішення Ради щодо арешту Мосійчука

Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко в залі суду, де обирається запобіжний захід Мосійчуку, передає "112 Україна".

"Ось зареєстрований позов до Вищого адміністративного суду України про визнання незаконним та скасування рішення Ради про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Мосійчука. Позов зареєстрований сьогодні, я сподіваюся, що найближчим часом цей позов буде розглянутий і буде скасовано незаконне рішення парламенту, що стосується Мосійчука", - заявив Ляшко.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 вересня, Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата від Радикальної партії Мосійчука. Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією Управління по зв'язках з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою), ч. 2, 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 1, 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 1, 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) КК України.