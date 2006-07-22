Зростання цін і тарифів - вимушений крок

Київ. 22 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що зростання цін і тарифів на електроенергію, газ, перевезення є вимушеним кроком влади.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він наголосив під час свого традиційного суботнього радіозвернення до українського народу.

За словами В.ЮЩЕНКА, значний ріст цін на енергоносії – це світова тенденція, й Україна мусить враховувати, що з кожним роком нафта і газ стають дорожчими.

“З січня цього року Росія різко підвищила ціни на газ для України, Молдови, Вірменії, інших країн. З наступного року те саме чекає на Білорусь. У самій Росії ціни на газ також зростатимуть. Тому поступове підвищення цін, на жаль, невідворотне. Через це пройшла більшість країн світу, і нам також доведеться бути ощадливішими у використанні електрики і енергоносіїв”, - зазначив Президент.

За його словами, владі, у першу чергу новому парламенту і майбутньому уряду, треба надзвичайно серйозно поставитися до проблеми енергетичної безпеки, енергозбереження. “Громадяни в Україні споживають п’яту частину всієї електроенергії в країні, хоча сплачують лише за половину спожитого. Решту покриває держава. Тарифи на комунальні послуги не змінювалися роками, в той час як за п’ять останніх років ціна на газ для України виросла удвічі”, - зазначив він.

Водночас В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що в цих умовах і він, і уряд робитимуть все для захисту найбільш малозабезпечених громадян через систему соціальних компенсацій.