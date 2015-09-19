Полторак обіцяє, що з 2016 року військових в зоні АТО і на полігонах годуватимуть за стандартами НАТО

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак сьогодні у Львові під час ознайомлення з результатами експерименту, передає кореспондент УНІАН.

За словами міністра, за рік за подібним принципом буде здійснюватись харчування у кожній військовій частині Збройних сил України.

Читайте такожМіноборони підготувало проект угоди з НАТО для реформування системи логістики ЗСУ

«Звичайно, що в ході експерименту щось в процесі буде видозмінюватись і доопрацьовуватись. Але ці зміни будуть йти виключно на користь справі. Зокрема, ближче до січня 2016 року, в рамках експерименту почнуть харчувати за новими стандартами не лише у пункті постійної дислокації військової частини, але й на полігонах та в зоні проведення АТО”, - зазначив Полторак.

Довідка УНІАН. З 16 вересня, близько 3 тисяч військовослужбовців стали частиною експерименту з організації харчування у військових їдальнях, метою якого є визначення можливості запровадження системи організації харчування військовослужбовців за стандартами, наближеними до стандартів армій провідних країн світу.