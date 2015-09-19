В АП запевнили, що режим припинення вогню діє на всіх напрямках

Про це сьогодні під час брифінгу заявив речник АП з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНІАН.

«Минула доба в зоні проведення АТО пройшла спокійно. Режим припинення вогню діє на всіх напрямках. Єдиний інцидент порушення перемир’я зафіксовано на Донецькому напрямку ввечері поблизу Світлодарського водосховища, де бойовики обстріляли українські позиції з гранатомета», - зазначив речник.

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Водночас, за його словами, на Луганському та Маріупольському напрямках збройних провокацій з боку незаконних збройних формувань не зафіксовано.

«За минулу добу загинув один український військовий, ще один отримав поранення. Військовослужбовці підірвались на розтяжці під час виконання завдань у районі села Болотенне, що на Луганщині», - сказав він.

За словами Лисенка, саме міни і розтяжки, які встановили бойовики, наразі створюють найбільшу небезпеку як для військових, так і для цивільного населення, яке мешкає у прифронтовій зоні.