На Львівщині зник президент одного з київських банків, його згорілий автомобіль знайшли у лісі

Правоохоронні органи розпочали розшук 49-річного президента одного з комерційних банків, який 20 вересня зник у Львівській області.

Про це повідомило УНІАН компетентне джерело у правоохоронних органах.

За інформацією джерела, до працівників міліції надійшла заява від жителя Києва про те, що 20 вересня він, будучи водієм президента даного банку, разом з ним приїхав до Львова та став свідком того, як чоловік вийшов з автомобіля, пересів в інший автомобіль, при цьому віддавши розпорядження йому, як водію, залишити ключі та автомобіль певній особі, і після цього зник та не виходить на зв'язок.

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Сьогодні чоловік звернувся до правоохоронних органів, щоб встановити місцезнаходження зниклого президента банку.

У прес-службі ГУ МВС у Львівській області УНІАН підтвердили інформацію про те, що до Сихівського райвідділу міліції Львова надійшла заява про зникнення людини. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 115 ККУ (умисне вбивство). Всі обставини зникнення чоловіка та можливе його місцезнаходження встановлюється.

"Громадянин 18 вересня перебував у справах у Львові, де зник безвісти. 20 вересня його автомобіль віднайшли обгорілим неподалік с. Раковець Пустомитівського району Львівської області. На даний час, тривають невідкладні слідчі та пошукові дії", – йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Львівської області.