На Львівщині зник безвісти журналіст: вийшов на обід і не повернувся

У Львівській області правоохоронці у посиленому варіанті ведуть пошуки редактора Червоноградської міської газети „Новини Прибужжя” Віталія ПАВЛИШИНА, який зник безвісти.

Про це повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 22 березня до міліції із заявою про зникнення 39-річного журналіста звернувся його батько, який повідомив, що В.ПАВЛИШИН 21 березня вийшов з редакції, де він працює, на обідню перерву і досі додому не повернувся. Поза зоною досяжності і мобільний телефон журналіста.

Правоохоронці орієнтували особовий склад на пошуки зниклого журналіста, які проводяться у посиленому режимі.

В.ПАВЛИШИН багато років працював у різних виданнях Львова та області.