На центральній площі Краматорська молилися за мир в Україні (фото)

Миротворча місія почалася з Закарпаття, статуя Христа, зроблена скульптором з Моршина, і об'їхала Західну і Центральну Україну, побувала в Києві, Харкові, а потім попрямувала в Східну Україну, передає 6264.com.ua.

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На думку священиків, спільна молитва повинна стати щитом для жителів Краматорська та інших міст. Священники впевнені в її силі і згадують свій квітневий візит в Краматорськ. "Тоді було багато негативу, на центральній площі стояв Ідол (пам'ятник Леніну - прим.), - розповідає отець Іван. - Ми тричі обійшли навколо пам'ятника, помолилися, окропили його святою водою. А через три дні його не стало".

Примітно, що постать Христа довго простояла в Кремінній, самій крайній точці Донбасу. Потім був Лисичанськ, тепер - Краматорськ.