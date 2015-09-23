Жебрівський хоче організувати для дітей на окупованому Донбасі дистанційне навчання
20:55, 23 вересня 2015Суспільство
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Дистанційне навчання планується почати з 1 січня 2016 року.
Павло Жебрівський / Фото УНІАН
У планах губернатора Донецької області Павла Жебрівського організація дистанційного навчання в Україні для дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
Про це Жебрівський заявив сьогодні на прес-конференції в Маріуполі, повідомляє 0629.com.ua.
За словами голови військово-цивільної адміністрації, таке навчання планується почати з 1 січня 2016 року. Поки це питання ще розглядається.
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