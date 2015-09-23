Жебрівський хоче організувати для дітей на окупованому Донбасі дистанційне навчання

20:55, 23 вересня 2015
Суспільство
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Дистанційне навчання планується почати з 1 січня 2016 року.

Жебривский / Фото УНИАН

У планах губернатора Донецької області Павла Жебрівського організація дистанційного навчання в Україні для дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Про це Жебрівський заявив сьогодні на прес-конференції в Маріуполі, повідомляє 0629.com.ua.

За словами голови військово-цивільної адміністрації, таке навчання планується почати з 1 січня 2016 року. Поки це питання ще розглядається.

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