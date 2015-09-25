"Влада" Криму вилучає російські паспорти у мешканців з тимчасовою пропискою - ЗМІ

Найчастіше з проблемою стикаються студенти, які мешкають у гуртожитках і звертаються до ФМС для заміни паспорта після досягнення двадцятиріччя, передає "КоммерсантЪ".

Чиновники забирають у них документ, пояснюючи, що оскільки у його власника немає постійної реєстрації, то отриманий він незаконно. Студенти у підсумку стикаються із загрозою відрахування. У свою чергу в ФМС Криму заявили, що рік тому громадянство їм було надано помилково.

В 2014 році, під час проведення так званого референдуму про "приєднання" Криму, факт постійного проживання на півострові підтверджували будь-якими офіційними документами на зразок трудового договору або довідки з місця проживання. Тоді, як зазначає видання, жителі Криму, які не мали прописки на момент "референдуму", спокійно отримували російські паспорти.

Тепер вони зіткнулися з тим, що у них забирають паспорти і анулюють отримане раніше громадянство. Але опротестувати в суді вилучення паспортів практично неможливо: співробітники ФМС, як правило, видають акти вилучення на підставі нібито вкраденого бланка.

Читайте такожКримчан зобов'язали зізнаватися у наявності українського громадянства

У прес-службі кримського УФМС повідомили, що "тимчасова реєстрація студентів з України у гуртожитках кримських вишів була дана їм на час навчання і не була підставою для отримання громадянства РФ".

У ФМС заявили, що в умовах величезного потоку громадян під час масового отримання російських паспортів у 2014 році у відомства не було можливості встановити, хто постійно живе в Криму, а хто ні, і тепер служба приступила до вилучення паспортів, виданих нібито помилково.

Наразі вилучено 22 паспорти у студентів, які проживають у гуртожитках.

Раніше УНІАН повідомляв, що жителі Криму з 1 січня 2016 року повинні будуть повідомляти територіальні органи Федеральної міграційної служби інформацію про наявність у них другого громадянства.