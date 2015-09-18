Кримчан зобов'язали зізнаватися у наявності українського громадянства

Про це у рамках регіональної наради в Ялті повідомила начальник управління з питань громадянства і посвідок на проживання Валентина Казакова, передають "Новости Крыма".

«З 1 січня 2016 року жителі Криму повинні повідомити органам ФМС про наявність у них іншого громадянства, а також посвідки на проживання в іншій державі», - повідомила Казакова.

За словами Казакової, кримчани, які не вийшли з громадянства України, повинні також повідомити про це до ФМС. «Перелік документів мінімальний. Жодних нотаріально завірених копій робити не потрібно. Достатньо ксерокопії документа, що підтверджує громадянство іншої країни», - зазначила вона.

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Наголошується, що з 1 січня 2016 року на ці процедури у кримчан буде 60 днів. Подати інформацію в органи ФМС можна шляхом особистої подачі заяви або письмового повідомлення поштою.

При цьому начальник управління уточнила, що якщо жителі Криму не повідомлять ФМС про наявність другого громадянства, то, згідно з російським законодавством, їм загрожує адміністративна відповідальність.