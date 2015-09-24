Червоний Хрест відновив роботу в Донецьку
17:05, 24 вересня 2015Суспільство
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Гуманітарна допомога від організації не доставлялася в регіон із середини липня.
Червоний хрест знову працює у Донецьку / dt.ua
За повідомленням Ашота Астабацяна, прес-секретаря організації, МКЧХ пройшов процедуру акредитації на підконтрольних територіях, передає громадська організація "Донбас SOS".
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Зазначається, що планується видавати допомогу жителям Петровського, Куйбишевського, Київського та Кіровського району у вигляді продуктових наборів та медикаментів.
Допомогу можуть отримати всі категорії населення, у яких є на руках акти про руйнування житла 1-ї і 2-ї категорії. Видача гуманітарних наборів планується у другій половині жовтня - першій половині листопада.
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