Червоний Хрест відновив роботу в Донецьку

За повідомленням Ашота Астабацяна, прес-секретаря організації, МКЧХ пройшов процедуру акредитації на підконтрольних територіях, передає громадська організація "Донбас SOS".

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Зазначається, що планується видавати допомогу жителям Петровського, Куйбишевського, Київського та Кіровського району у вигляді продуктових наборів та медикаментів.

Допомогу можуть отримати всі категорії населення, у яких є на руках акти про руйнування житла 1-ї і 2-ї категорії. Видача гуманітарних наборів планується у другій половині жовтня - першій половині листопада.