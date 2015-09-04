Теракт під стінами Ради: Аваков спростував повідомлення про смерть ще одного нацгвардійця

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові журналістам повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, кільком колишнім народним депутатам оголошено підозру в рамках розслідування тих подій.

«Сьогодні пред'явлені перші підозри. У нас є 18 арештованих судом безпосередніх учасників, у тому числі той чоловік, який кидав гранату. В тому числі сьогодні пред'явлено підозри колишнім народним депутатам - і Швайці, і Сиротюку, і деяким іншим. Суд буде визначати міру запобіжного заходу для цих людей сьогодні ж», - нагадав Аваков.

Міністр також зауважив, що інформація про смерть ще одного постраждалого під ВР правоохоронця не відповідає дійсності.

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Аваков зазначив, що на сьогодні внаслідок теракту загинуло троє, ще п’ятеро правоохоронців перебувають у надтяжкому стані, 139 міліціонерів і нацгвардійців залишаються на лікуванні у медичних закладах.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під Верховною Радою викликало на допит голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а також членів «Свободи» Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.

Сьогодні, 4 вересня, Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід Швайці та Сиротюку.