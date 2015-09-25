Під час масової бійки у Львові покусали поліцейського

Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції України у Facebook.

"На вимоги патрульних чоловіки не реагували, а при затриманні чинили опір. При цьому одному патрульному розірвали кітель, другого вкусили за руку, ще одному розбили нагрудну камеру", - сказано в повідомленні.

Львівські поліціянти отримали виклик про масову бійку на вулиці Левицького. Коли екіпаж приїхав за адресою, група з 15 л... Posted by Патрульна поліція України on 25 вересня 2015 р.

Масову бійку влаштувала група з 15 осіб, яка розділилася на дві частини.

Було затримано п'ять порушників, яких доставили до райвідділку. Кількох учасників очікує кримінальна відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, нова патрульна поліція у Львові розпочала роботу 23 серпня.