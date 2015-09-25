Під час масової бійки у Львові покусали поліцейського
15:41, 25 вересня 2015Суспільство
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Львівський поліцейський постраждав на вулиці Левицького при затриманні агресивних осіб, також було завдано шкоду майну інших двох поліцейських.
Хуліган вкусив поліцейського / Фото УНІАН
Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції України у Facebook.
"На вимоги патрульних чоловіки не реагували, а при затриманні чинили опір. При цьому одному патрульному розірвали кітель, другого вкусили за руку, ще одному розбили нагрудну камеру", - сказано в повідомленні.
Львівські поліціянти отримали виклик про масову бійку на вулиці Левицького. Коли екіпаж приїхав за адресою, група з 15 л...Posted by Патрульна поліція України on 25 вересня 2015 р.
Масову бійку влаштувала група з 15 осіб, яка розділилася на дві частини.
Було затримано п'ять порушників, яких доставили до райвідділку. Кількох учасників очікує кримінальна відповідальність.
Як повідомляв УНІАН, нова патрульна поліція у Львові розпочала роботу 23 серпня.
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