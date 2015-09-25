СБУ виявила схованку бойовиків з протитанковими гранатометами і ракетами у Сєвєродонецьку

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБ України, сховище було облаштоване у лісопосадці на березі Сіверського Донця – поряд з одним із найбільших хімічних виробництв регіону – сєверодонецьким об’єднанням "Азот".

Співробітники СБУ вилучили зі схованки 28 ручних протитанкових гранатометів "Муха" та дві протитанкові ракети. Підхід до сховища був замінований розтяжками із ручних гранат.

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За оперативною інформацією, схрон організували бойовики терористичної організації "ЛНР" перед звільненням міста силами антитерористичної операції.

Тривають оперативні дії для встановлення осіб, які могли скористатися зброєю для вчинення диверсійних і терористичних актів, зазначили у СБУ.