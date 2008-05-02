У Єгипті загинула віце-губернатор Миколаївської області - ЗМІ

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Єгипті загинула перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації з питань економіки та фінансів Світлана Карпій.

Про це повідомляє “5-й канал” з посиланням на інформацію, підтверджену у самій облдержадміністрації.

Водночас у прес-службі Міністерстві закордонних справ України УНІАН підтвердили, що загиблу українку ідентифікували, однак відмовились назвати ім’я, посилаючись на те, що воно не розголошується на прохання родичів загиблої.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня в Єгипті автобус з іноземними туристами, що прямував вранці з популярного курорту Шарм Ель-Шейх до Каїра, не вписався в поворот, перекинувся і згорів. За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням.

Внаслідок ДТП 9 осіб загинуло і близько 30 отримали травми.

В автобусі перебували 40 туристів з України, Росії, Великої Британії, Канади, Італії.

За даними МЗС, під час цієї аварії загинула громадянка України, що троє наших співвітчизників постраждали. Тіло загиблої готують до перевезення на Батьківщину.